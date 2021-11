Modena è città creativa Unesco per le Media Arts. Confesercenti Modena: “Ottimo riconoscimento per la cultura modenese”

“È un riconoscimento che sottolinea l’eccellenza modenese che sa declinarsi anche a livello culturale e digitale e non solo negli storici settori del food e dei motori. Ci uniamo alle congratulazioni per l’ottimo lavoro svolto dalla nostra Amministrazione – commenta il Presidente Provinciale Confesercenti Modena Mauro Rossi – Dopo l’emergenza pandemica, che ancora suscita preoccupazioni e difficoltà, è importante ripartire con questo prestigioso riconoscimento culturale, fattore di crescita anche economica collegata al turismo della città. In questo senso, considerate le eccellenze modenesi della musica lirica e non solo, la città avrebbe i requisiti per ottenere un altro riconoscimento Unesco, quello di Città Creativa della Musica, al pari di Bologna e Pesaro”.