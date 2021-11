Si festeggiano gli alberi nell’ultimo appuntamento dell’anno alla Riserva delle Salse di Nirano

Ultimo appuntamento dell’anno 2021 alla Riserva naturale delle Salse di Nirano, con la Festa nazionale dell’Albero, un evento per ricordarci l’importanza delle piante per il Pianeta e preservare la loro salute per il bene di tutti.

Domenica 21 novembre 2021, alle ore 14.30, presso Cà Rossa nella Riserva Naturale delle Salse di Nirano, è prevista un’attività per i più piccoli. Verranno raccolti i semi presenti sul terreno e apposti in originali vasi realizzati con materiali di recupero, per poi metterli a dimora nei giardini dei partecipanti a seguito dell’inverno. Mamme e papà potranno anche degustare una semplice tisana mentre leggeranno storie e favole a tema.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Fiorano Modenese in collaborazione con l’Ente Parchi Emilia Centrale.

I posti sono limitati. La prenotazione è obbligatoria su form online disponibile nella pagina fb della Riserva delle Salse di Nirano e sul sito Fiorano Turismo.

È obbligatorio l’uso della mascherina al chiuso e, quando non è possibile mantenere il distanziamento, anche all’aperto.

Per ulteriori informazioni: tel. 0522 343238, cell. 342 8677118