Tennis, Campionato Nazionale A1 maschile: terza vittoria consecutiva per lo Sporting Club Sassuolo

Con la terza vittoria consecutiva nella fase a gironi, maturata fuori casa contro il Santa Margherita Ligure per 4 a 2, lo Sporting Club Sassuolo si conferma saldamente al comando della classifica provvisoria con 11 punti e tre lunghezze di vantaggio sull’attuale inseguitrice Torre del Greco che a sua volta ha sconfitto Siracusa.

L’ottima performance di tutta la squadra ha permesso ancora una volta di portare a casa 3 dei 4 singolari a disposizione e 1 doppio. Nei singolari vittoria per 63 64 del tedesco Daniel Masur su Lorenzo Giustino e vittoria dei due giocatori del vivaio Michele Vianello 63 64 su Luca Castagnola e Federico Bondioli 64 63 su Lorenzo Ferri. Ancora affaticato ma in ripresa Enrico Dalla Valle che ha subito l’unica sconfitta nei singolari ad opera di Andrea Basso per 61 75. Nei doppi vittoria per la coppia Vianello/Masur per 62 63 sulla coppia Basso/Ferri mentre l’altra coppia sassolese Napolitano/Bondioli è stata sconfitta dal tandem ligure Nielsen/Romano per 63 75.

Il risultato di domenica scorsa ha una doppia valenza che non si limita solamente alla leadership in classifica, ma acquista ancor più valore per la squadra sassolese perché, l’aver giocato e vinto su terra rossa, e ricordiamo che lo Sporting Sassuolo è l’unica squadra del girone 2 a giocare su una superficie sintetica veloce, porta a pensare che la prossima sfida esterna per i sassolesi, contro Torre del Greco, possa avere dei risvolti inaspettati per i campani.

La classifica prima dell’ultima giornata in programma domenica prossima, 21 novembre, vede quindi lo Sporting Club Sassuolo al comando con 11 punti, ad inseguire c’è Torre del Greco con 8 punti poi Santa Margherita Ligure con 6 e fanalino di coda Siracusa con 1 punto.

Il calendario della sesta ed ultima giornata della fase a gironi vedrà Santa Margherita Ligure contro Siracusa e Torre del Greco contro lo Sporting Club Sassuolo.

Ricordiamo a tutti gli appassionati che sarà possibile seguire l’andamento degli incontri in tempo reale accedendo al sito dello Sporting Club Sassuolo www.sportingclubsassuolo.it nell’apposita sezione dedicata alla serie A1, in alternativa è possibile accedere al sito della Federtennis www.federtennis.it nella sezione Live Score.