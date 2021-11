Morti bianche, dichiarazione del segretario generale regionale della Cisl Filippo Pieri

“L’ennesima tragedia sul lavoro avvenuta questa mattina a Lesignano de’ Bagni, nel parmense, dove un ragazzo di vent’anni ha perso la vita, è un fatto grave, inaccettabile e, per giunta, annunciato. Chiediamo ancora una volta alla Regione di convocare il tavolo del Patto per il Lavoro e per il Clima sulle tematiche della salute e sicurezza. Impegno più volte annunciato ma, al momento, ancora disatteso. Speriamo che la convocazione arrivi quanto prima.

Un problema enorme come quello degli infortuni sul lavoro necessita certamente di interventi di tipo formativo, culturale e anche contrattuale, tuttavia sebbene alcune delle misure sollecitate dal sindacato confederale siano state attuate con il Dl ‘fiscale’ dell’ottobre 2021, non dimentichiamo che una parte importante della salute e sicurezza sul lavoro è in capo alle Ausl, che hanno un ruolo di verifica e ispezione e dipendono dalla Regione.