Incidente stradale questa mattina sulla via Emilia a Cittanova, due feriti e traffico in tilt

Incidente stradale questa mattina sulla via Emilia a Cittanova, due feriti e...

Traffico momentaneamente bloccato in entrambe le direzioni sulla SS9 Via Emilia ovest per un incidente avvenuto intorno alle 7.15 al km 159,00 all’altezza di Cittanova. Nel sinistro, che ha coinvolto un autoarticolato (uscito di strada) e un’auto, si registrano due feriti. I Vigili del Fuoco hanno estratto dall’abitacolo dell’auto la conducente poi affidata ai sanitari del 118.

La strada è chiusa dal km 158+200 circa (Rotatoria Marzaglia) al km 160+200 (Rotatoria Cittanova) dove il traffico può procedere su viabilità secondaria.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.