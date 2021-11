Sassuolo, Aimi (FI): “strage della follia”

“Una disperazione che si è fatta follia, non ci sono altre parole per definire l’orrore avvenuto a Sassuolo. Non c’entrano, né la cultura patriarcale – come hanno sostenuto alcune donne del pd – né la religione islamica: né l’una, né l’altra, contemplano nell’epilogo finale il suicidio. È vero che in molti Paesi islamici esiste, purtroppo – e ben radicata – la lapidazione per la moglie infedele, ma qui siamo di fronte a qualcosa di diverso, che ha più a che fare con la psichiatria che con retaggi culturali o religiosi. Sostenere il contrario, per ragioni ideologiche, non rende un buon servizio alla verità”. Così il Sen. Enrico Aimi – Coordinatore Regionale di Forza Italia Emilia-Romagna.