Villa Minozzo, investire a favore degli anziani è una priorità

Il Comune ha investito cento mila euro, che derivano integralmente da propri fondi, per opere di ammodernamento della casa di residenza per anziani.

“In questo ambito la nostra attenzione è prioritaria. Sono stati adeguati gli spogliatoi del personale – spiega il sindaco Elio Ivo Sassi – con la suddivisione degli stessi in base alle diverse funzioni svolte all’interno della struttura. E’ inoltre in via di attivazione un generatore autonomo di energia elettrica, prodotta grazie a un impianto fotovoltaico. Sarà anche risistemata la cosiddetta ‘camera del commiato’. Avverrà infine il riordino complessivo dell’area verde circostante”.

Il complesso di proprietà comunale, gestito dal 1988 dalla cooperativa Coopselios, offre alloggio a varie tipologie di utenti. “La casa protetta, cui sono riservati – prosegue il primo cittadino – ventiquattro posti letto per non autosufficienti, parziali o totali, prevede trattamenti socio-assistenziali e sanitari di base, mentre il nucleo demenze è dedicato a sette persone affette da gravi disturbi del comportamento. I letti di sollievo, per un’ospitalità temporanea a prevalente carattere sanitario, sono invece tre. Vi sono infine due posti riservati ai privati”.

Questa realtà “rappresenta – conclude Sassi – un fiore all’occhiello per il villaminozzese, e non solo. Promuove, fra l’altro, l’integrazione territoriale e favorisce momenti ed occasioni d’incontro e di solidarietà. Accoglie inoltre, riconoscendone il profondo valore sociale, l’apporto del volontariato. L’impegno della nostra Amministrazione è quello di offrire una struttura sempre più idonea, moderna e all’avanguardia. Sempre accogliente, rispettosa dei bisogni degli ospiti e delle loro famiglie”.