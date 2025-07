È stato siglato oggi un importante e innovativo protocollo d’intesa tra ASP Città di Bologna, in qualità di soggetto attuatore per conto del Comune di Bologna del progetto SAI metropolitano (Sistema di Accoglienza e Integrazione), e il Collegio Provinciale FIAIP Bologna (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali), con l’obiettivo di favorire l’accesso al mercato immobiliare delle persone rifugiate e titolari di protezione internazionale in uscita dai percorsi di accoglienza.

Il protocollo, reso possibile grazie anche alla collaborazione di Area Proxima. nasce dalla volontà di rispondere alle difficoltà riscontrate dalle persone straniere nel reperire un alloggio, spesso legate a pregiudizi, incertezze o timori da parte dei proprietari. Il progetto punta a costruire un ponte tra domanda e offerta abitativa, promuovendo percorsi di autonomia supportati da tutori per l’abitare e incentivati da contributi economici concreti, come il pagamento delle prime sei mensilità di affitto e fondi per l’arredo.

Il contesto del progetto SAI metropolitano

Il Comune di Bologna, ente titolare del progetto SAI (Sistema di Accoglienza ed Integrazione) dal 2017, coordina una rete metropolitana che coinvolge 41 comuni del territorio, i quali hanno dato la disponibilità ad attivare strutture di accoglienza e collaborano alla definizione e realizzazione dei percorsi di inclusione per persone rifugiate e richiedenti protezione internazionale. Il progetto attualmente prevede 2.085 posti attivi, destinati all’accoglienza di singoli, nuclei familiari, nuclei monogenitoriali e Minori Stranieri Non Accompagnati. La durata dell’accoglienza è di sei mesi, con possibilità di proroga anche in relazione alle condizioni di fragilità delle persone accolte.

ASP Città di Bologna è il soggetto attuatore del progetto e coordina, tra le altre, l’attività dei tredici tutor per l’abitare appartenenti a nove diversi enti gestori che si occupano di accompagnare le persone verso l’autonomia abitativa.

I contenuti del protocollo ASP-FIAIP

L’accordo triennale prevede un impegno congiunto su più fronti:

● Reperimento di alloggi, anche a canone concordato e tramite canali agevolati, grazie al coinvolgimento diretto di FIAIP nella segnalazione di soluzioni abitative idonee;

● Supporto ai proprietari, con ASP che si costituisce come interlocutore stabile in caso di problematiche durante la locazione;

● Formazione e comunicazione, con eventi annuali rivolti agli agenti immobiliari per approfondire il funzionamento del progetto SAI e promuovere le opportunità del “Patto per la Casa” regionale;

● Coordinamento operativo, tramite un Tavolo congiunto ASP-FIAIP che monitorerà l’andamento del protocollo, individuerà eventuali criticità e valorizzerà le buone pratiche emerse.

Questa collaborazione inedita tra Asp Città di Bologna e Fiaip mira ad affrontare e trovare soluzioni ad una delle sfide sociali più urgenti del nostro tempo: l’emergenza abitativa. In coerenza con il protocollo nazionale siglato nel 2021 da UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) e FIAIP, l’obiettivo è quello di favorire un cambiamento culturale nel mercato immobiliare, contribuendo a contrastare stereotipi e barriere nell’accesso alla casa.

Stefano Brugnara, Amministratore Unico di ASP Città di Bologna:

“Questo protocollo rappresenta un tassello fondamentale per rafforzare l’integrazione abitativa dei beneficiari del SAI e favorire un passaggio all’autonomia reale e sostenibile. Collaborare con FIAIP ci consente di creare un ponte tra le persone che escono dal sistema di accoglienza e il mondo dell’abitare, coinvolgendo gli operatori del settore in un percorso virtuoso e condiviso”.

Massimiliano Bonini, Presidente Fiaip Bologna:

“Questa iniziativa congiunta rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato, dimostrando come l’impegno congiunto e la valorizzazione delle risorse esistenti possano fare la differenza nella lotta all’emergenza abitativa e nella promozione di una maggiore inclusione sociale. La chiave di volta della nuova partnership risiede nel recupero degli immobili sfitti. Pensiamo che questa intesa possa far cambiare idea a quei proprietari di immobili vuoti. Per risolvere il problema della casa, dobbiamo partire da questi spazi inutilizzati, piuttosto che ostacolare gli affitti brevi”.

“Crediamo fermamente che, attraverso la collaborazione con Asp Città di Bologna, si possano abbattere i pregiudizi e creare un mercato immobiliare più inclusivo – dichiara Massimiliano Bonini, Presidente Fiaip Bologna -. L’accordo non si limita alle locazioni, ma apre le porte anche al mercato delle compravendite. Noi come FIAIP possiamo assicurare il servizio di consulenza dei nostri mediatori del credito di Auxilia Finance per l’accesso al finanziamento”, aggiunge Bonini ribadendo l’approccio trasparente e onesto che li contraddistingue: “senza però illudere nessuno, perché non è nel nostro stile e neanche in quello dei colleghi del credito”.