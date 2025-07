Dal 1° luglio 2025 Luca Amorosa è Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria a indirizzo traumatologico e tecnica endoscopica dell’Azienda USL di Bologna.

Già responsabile facente funzioni dell’Otorinolaringoiatria negli ultimi sei anni, Amorosa ha guidato un processo di crescita dell’Unità Operativa, rinnovando la dotazione tecnologica, introducendo l’approccio endoscopico nella chirurgia dell’orecchio medio e riorganizzando i percorsi ambulatoriali e di Day Service. Ha mantenuto alti volumi di attività, implementando procedure chirurgiche orientate a una forte integrazione interdisciplinare con l’Endocrinologia, la Pediatria, la Rianimazione e la Chirurgia maxillo-facciale.

Attualmente coordina un’équipe di dieci medici, rinnovata recentemente con l’ingresso di giovani specialisti che affiancano professionisti di consolidata esperienza, in particolare nella gestione delle urgenze.

Obiettivi sfidanti per i prossimi anni includono la riorganizzazione della rete specialistica ORL nell’area ovest dell’Azienda USL, la riduzione delle liste d’attesa e il consolidamento di alti standard di qualità, sicurezza e innovazione, anche attraverso una sempre più stretta integrazione tra ospedale e territorio.

“La scelta conferma e valorizza un percorso professionale di alto profilo, caratterizzato da competenza clinica, capacità organizzativa, visione innovativa e spirito di squadra” – ha dichiarato Anna Maria Petrini, Direttrice Generale dell’Azienda USL di Bologna, – “In questi anni il Dott. Amorosa ha saputo guidare con dedizione e competenza un’équipe in continua evoluzione, promuovendo integrazione multidisciplinare e innovazione tecnologica, sempre con grande attenzione alla qualità delle cure e alla centralità del paziente.A lui va il nostro sincero augurio di buon lavoro, con l’auspicio che, sotto la sua direzione, l’Unità Operativa possa continuare a essere un punto di riferimento di eccellenza per il territorio e per l’intera comunità”.

Laureato con lode in Medicina e Chirurgia e specializzato con lode in Otorinolaringoiatria all’Università di Bologna, dal 1996 opera continuativamente presso l’Ospedale Maggiore. Negli ultimi dieci anni ha svolto oltre 3.300 interventi chirurgici. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche e capitoli di libro, ed ha partecipato in qualità di relatore a congressi nazionali e internazionali.