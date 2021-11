“Viaggio nel codice rosso” giovedì a San Felice sul Panaro

Giovedì 25 novembre a San Felice sul Panaro, presso il Pala Round di via Bassoli alle ore 21, si svolgerà la conferenza: “Viaggio nel codice rosso. Nemmeno con un fiore… L’amore non uccide!”. L’iniziativa, che rientra nella rassegna “I viaggi del giovedì”, è organizzata dall’assessorato alle Pari Opportunità del Comune con la collaborazione della Pro Loco, il patrocinio della Provincia di Modena e il sostegno di Ferropol Coating.

La serata si svolge in concomitanza con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e si prefigge di sensibilizzare la cittadinanza su un tema purtroppo sempre molto attuale. Interverranno il senatore Manuel Vescovi, il sottotenente Francesca Tilocca, comandante della Sezione radiomobile del Comando provinciale carabinieri di Modena, l’avvocato Elisabetta Aldrovandi, garante Regione Lombardia per la tutela delle vittime di reato, il criminologo Andreas Aceranti, docente presso Limec Ssml Milano, lo psicologo e psicoterapeuta dell’Ausl di Modena Paolo De Pascalis, formatore presso il Centro Ldv (Liberiamoci dalla violenza) e l’avvocato Anna Martinelli, vicepresidente dell’associazione “Donne in centro”. Prenotazione obbligatoria al numero 335/7182220. Accesso al Pala Round previo controllo della temperatura e Green pass. Oltre alla serata del 25 novembre, dal 22 al 26 novembre, una sedia rossa sarà collocata davanti al municipio con un cartello riportante la dicitura “Posto occupato”.

«Sono queste le iniziative che l’Amministrazione comunale promuove – spiega l’assessore a Servizi Sociali e Pari Opportunità Elisabetta Malagoli – per sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema, quello della violenza sulle donne, che non smette di essere drammatica emergenza, per promuovere la cultura della prevenzione affinché la coscienza della gravità di questo fenomeno continui a crescere».