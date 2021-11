Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne: presentazione dei locali per lo svolgimento di colloqui dell’Unione Bassa Reggiana

Nella giornata di giovedì 25 novembre, dedicata in tutto il mondo alla lotta contro la violenza sulle donne, l’Unione Bassa Reggiana inaugura ufficialmente i locali dove si svolgeranno i colloqui protetti per le donne vittime di violenza e i minori. Si tratta di uno spazio appositamente allestito presso la sede della Polizia Locale in via Castagnoli, 7 a Guastalla. La presentazione, alla presenza delle autorità cittadine degli otto comuni dell’Unione, sarà fatta alle ore 11 e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Si accede con green pass valido o esito negativo di tampone.