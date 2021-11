Reggio Emilia: attivazione della Guardia Medica Straordinaria per San Prospero mercoledì 24 novembre

Reggio Emilia: attivazione della Guardia Medica Straordinaria per San Prospero mercoledì 24...

In occasione del Santo Patrono di Reggio Emilia ed Albinea si informa, che in sostituzione della normale attività dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta nella sede di Reggio Emilia e Puianello, mercoledì 24 novembre, dalle ore 8 alle ore 20, sarà attivato un turno di Guardia Medica Straordinaria. Si ricorda che per richiedere il servizio di Guardia Medica occorre chiamare il numero verde 800 – 231122.