Zocca, da sabato 27 novembre gli eventi dedicati al Natale

A Zocca inaugura sabato 27 novembre, alle ore 15 in piazza Martiri, la pista di pattinaggio sul ghiaccio “Zocca on ice”; l’impianto sarà in funzione fino al 10 gennaio, nei giorni feriali dalle ore 14 alle ore 24 e nei giorni festivi anche al mattino.

Come sottolinea il sindaco di Zocca Federico Ropa, «la pista rappresenta un’autentica novità per la gioia di grandi e bambini; arriva infatti per la prima volta a Zocca e rappresenta l’evento di apertura delle iniziative del Comune dedicate al Natale, con l’augurio e la speranza di trascorrere le feste in serenità».

Anche i commercianti del centro hanno voluto contribuire a rendere il periodo natalizio ancora più suggestivo realizzando una “Casa di Babbo Natale” in pieno centro, in via Mauro Tesi, di fronte alla chiesa, con tanto di camera da letto, cucina, salotto, slitta e presepe.

La struttura verrà inaugurata domenica 28 novembre e rimarrà aperta tutti i giorni, grazie all’impegno di tanti commercianti e volontari, ospitando anche diverse attività dedicate ai bambini in corso di programmazione.

L’8 dicembre, inoltre, è prevista la tradizionale accensione delle luci natalizie del pino di Zocca, come ogni anno a cura del locale Gruppo Alpini che offriranno a tutti i partecipanti un divertente ‘Aperipino’.

Il programma natalizio arriva anche nelle frazioni: Montalbano torna a trasformarsi nel borgo dei presepi con l’intero paese che ospita decine di presepi a cura della Compagnia del Borgo, mentre Montombraro apre, sempre l’8 dicembre, la stagione natalizia con il primo di tre mercatini organizzati dalla proloco; altre iniziative a Zocca e nelle frazioni sono tuttora in corso di programmazione.