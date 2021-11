Massimo Zamboni presenta il suo ‘La trionferà’ all’Auditorium Bertoli

Sabato 27 novembre, ore 17:30, all’Auditorium Bertoli di via Pia a Sassuolo, Massimo Zamboni presenta il suo ultimo libro ‘La trionferà’ – Einaudi editore con Roberto Valentini. L’evento è gratuito, l’entrata con green pass ed è consigliata la prenotazione 3395425752.

Attraverso la storia incredibile di Cavriago e le peripezie dei suoi abitanti Massimo Zamboni fa i conti con la grande utopia del 900 in modo del tutto originale.

Essere comunisti a Cavriago voleva dire usare testa e mani per costruire tutti assieme il proprio cinema, la propria balera, il proprio futuro, in nome dell’emancipazione dell’umanità. Ma anche spedire un telegramma a Lenin e nominarlo sindaco onorario, scontrarsi coi cattolici per il film su Peppone e don Camillo, disperarsi per la morte di Stalin, servire lambrusco e rane fritte alla festa dell’Unità. Essere comunisti era prima di tutto un sentimento: sapere di essere dalla parte giusta del mondo.

Massimo Zamboni ci accompagna in questo viaggio nel tempo, a partire da quella piccola Pietroburgo nostrana dove ancora oggi campeggia il busto di Lenin, facendoci precipitare in un’epoca in cui tutto sembrava possibile, persino la rivoluzione.

“E se non saremo noi a vederla trionfare, e se non sarà da noi e avrà altri nomi forse, altri modi, chissà dove, duecento, trecento, mille anni, vedrete: la trionferà”.