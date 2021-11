Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 26 novembre

Nuvolosità irregolare, più estesa nella prima parte della giornata e in serata. Deboli precipitazioni residue nelle prime ore della notte sul ferrarese; nel corso della giornata saranno possibili locali piovaschi. Temperature minime senza variazioni di rilievo e tra 5 e 7 gradi; massime in aumento nelle zone interne e intorno a 10 gradi, stazionarie sulla costa e intorno a 12 gradi. Venti deboli, in prevalenza occidentali in mattinata sulla pianura dove diventeranno di direzione variabile dal pomeriggio, mentre rinforzeranno da sud-est sul mare al largo; in prevalenza sud-occidentali sui rilievi. Mare poco mosso sotto costa, fino a molto mosso al largo in serata.

(Arpae)