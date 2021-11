Nuoto, 9° Trofeo Città Di Reggio Emilia e Modena c’è

Con Martina Mecugni in gran spolvero, ci si avvicina ai prossimi assoluti in programma la prossima settimana a Riccione con un bel tris. La sassolese del TNM si aggiudica i 100 – 200 stile libero e i 50 farfalla per accontentarsi dell’argento nei 50 stile libero. Per il Team Nuoto Modena il successo premia anche Valentina Pezzoli vincente nei 100 rana ragazzi e Mattia Cantelmo 1° nei 50 stile libero. Completano il medagliere i podi di Linda Giuliani e Aurora D’Ingianni.

Al trofeo di Reggio Emilia che si è svolto domenica scorsa, accende i motori anche Maranello Nuoto che registrano Arianna Blasi vincere i 200 farfalla, mentre Francesca Ingrami e Laura Medici centrano il podio a 50 rana. Andrea Dallari inizia la stagione con un argento nei 200 misti.

Salgono sui blocchi anche gli atleti del gruppo sportivo della Guardia di finanza di Modena che registra i podi di Ines Djebali e Alessia Totti.