Volley: Sassuolo ospita Ravenna nella decima giornata. Parte incasso biglietti devoluta al fondo “via Manin”

Reduce da tre vittorie, la Green Warriors Sassuolo si prepara a tornare in campo per il match valido per decima giornata di Regular Season: domenica 28 novembre, Dhimitriadhi e compagne ospiteranno l’Olimpia Teodora Ravenna e – tra le mura amiche del Pala Consolata – andranno alla ricerca del quarto successo consecutivo. Fischio di inizio alle 17.00 e diretta streaming – come di consueto – sul Canale Youtube di VolleyballWorld.

Con le due formazioni separate da appena un punto in classifica generale – Sassuolo al momento è sesto con 13 punti e Ravenna settima con 12 – il match metterà in palio per entrambe punti preziosi per concludere nei migliori dei modi il girone di andata, sognando anche l’accesso agli Ottavi di Finale di Coppa Italia, traguardo per cui entrambe le formazioni sono ancora in corsa considerato il ridotto distacco in classifica tra tutte le contendenti.

Tutti conti che però non toccano Coach Venco: “Noi non guardiamo alla classifica o a fare conti, però penso che quella contro Ravenna sia la giusta gara per noi in questo momento. Dall’altra parte troveremo un avversario forte ed equilibrato, per certi aspetti simile a noi nei singoli e per questo credo che questa possa essere la gara giusta per capire dove siamo come squadra in questo momento. Le vittorie delle scorse giornate non contano, conta quello che si mette in campo in ogni partita e penso che la gara contro Ravenna possa esserci utile per capire il nostro attuale livello fisico, tecnico e mentale e per darci indicazioni circa la posizione che potremo ricoprire in classifica”.

Biglietteria:i tagliandi di accesso per la partita sono ancora disponibili e – per evitare code e lunghe attese il giorno della partita – consigliamo la prenotazione attraverso la compilazione del modulo presente sul sito del Volley Academy. Per ogni biglietto venduto, il Volley Academy Sassuolo devolverà 1 Euro al “Fondo Solidarietà Città di Sassuolo”, che l’Amministrazione Comunale ha attivato in favore della figlia di Elisa Mulas, unica sopravvissuta della strage di Via Manin.