Incidente stradale stamane intorno alle 7:00 in via Fontana a Rubiera. Nello schianto tra un’autovettura ed il rimorchio di un camion, la persona alla guida dell’utilitaria è rimasta intrappolata nell’abitacolo ed estricata dai Vigili del fuoco, interventi da Carpi e da Reggio Emilia. Sempre cosciente è stata quindi trasportata in ospedale con codice di media gravità.