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aggiornamento ore 19

In merito a quanto accaduto nel pomeriggio di oggi, sabato 16 maggio, in centro storico a Modena, le Aziende sanitarie modenesi precisano quanto segue.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente, con le aziende sanitarie impegnate in costante collegamento con la Prefettura per la gestione coordinata dell’emergenza.

Il bilancio è di sette feriti: due pazienti classificati in codice 3 sono stati trasferiti all’ospedale Maggiore tramite gli elisoccorsi Pavullo e Bologna. Altri due codici 3 e un codice 2 sono stati trasportati all’ospedale di Baggiovara, mentre due persone in codice 1 sono state accompagnate al Policlinico.

Sul posto è stato dispiegato un importante dispositivo di emergenza sanitaria: oltre agli elicotteri di Pavullo e Bologna sono intervenuti cinque ambulanze, un’automedica e un mezzo di coordinamento del 118, a supporto delle operazioni di soccorso e assistenza ai feriti.

La situazione è gestita in stretto coordinamento tra il sistema sanitario e la Prefettura.

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Un’auto C3 è piombata ad alta velocità in via Emilia centro investendo una decina di pedoni rimasti feriti, alcuni in condizioni gravi. Restano ancora da chiarire le dinamiche precise dell’incidente. Il veicolo proveniva da largo Garibaldi e ha terminato la sua corsa schiantandosi contro la vetrina di un negozio.

Secondo indiscrezioni, il conducente, rimasto anch’egli ferito nell’impatto, ha cercato di fuggire a piedi. Durante la fuga, avrebbe accoltellato una persona che aveva tentato di bloccarlo, ma è stato fermato dalle forze dell’ordine.

La zona è transennata. Il conducente sarebbe un italiano di seconda generazione di circa 30 anni.