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Polizia di Stato e Polizia Locale hanno effettuato specifici controlli antidroga nel quartiere Modena Est a seguito di segnalazioni da parte dei residenti della zona che avevano notato movimenti sospetti riconducibili a un possibile giro di spaccio.

Gli agenti hanno focalizzato l’attenzione su due uomini di nazionalità marocchina, rispettivamente di 38 e 43 anni, già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici in materia di sostanze stupefacenti.

L’attività è stata estesa al loro domicilio. All’interno dell’abitazione, grazie all’ausilio dell’unità cinofila della Polizia Locale, sono state rinvenute e sequestrate alcune dosi di hashish e cocaina per uso personale.

I due uomini sono stati sanzionati amministrativamente e segnalati alla locale Prefettura quali assuntori e a uno dei due è stata ritirata la patente di guida.

I servizi proseguiranno, anche in modalità congiunta, per garantire la sicurezza urbana e rispondere alle istanze dei cittadini.