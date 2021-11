A Modena si è riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

A Modena si è riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la...

Presieduta dal Prefetto di Modena Alessandra Camporota, si è tenuta, come di consueto, di recente, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica alla quale hanno preso parte i vertici delle Forze dell’Ordine, l’Assessore alla Legalità del Comune di Modena e il Comandante del Corpo della Polizia Provinciale.

Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto, al termine di un’analisi già avviata sotto il coordinamento della Prefettura, dei diversi luoghi della città che presentano maggiori criticità, sulle iniziative da mettere in campo per aumentare il livello di sicurezza nella zona del Parco Novi Sad.

All’esito di alcuni sopralluoghi congiunti tra personale della Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, estesi anche ai parcheggi sotterranei, sono state quindi condivise alcune specifiche misure, che vanno dal potenziamento dell’illuminazione pubblica in alcuni punti del Parco e nella parte alta della gradinata, all’installazione di ulteriori quattro telecamere fisse, in aggiunta a quelle orientabili da remoto per il controllo della restante area del Parco.

Verrà inoltre effettuata una pulizia straordinaria delle gradinate e dei muri imbrattati dalle scritte che acuiscono il senso di degrado.

E’ stato poi condiviso dal Comitato il rafforzamento del controllo del territorio, nel quadrante serale e notturno, nella zona del Parco Novi Sad e limitrofa autostazione, già attivo a seguito di apposita ordinanza adottata in tal senso dal Questore.