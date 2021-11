Trovato con un arsenale in casa, arrestato dai Carabinieri di Sassuolo

Nell’ambito delle indagini su denunciati maltrattamenti in ambito familiare, i Carabinieri

della Stazione di Sassuolo, il 16 novembre scorso avevano proceduto al ritiro cautelativo di numerose armi regolarmente denunciate da un 54enne.

Rilevando alcune incongruenze circa la detenzione delle stesse, è stato emesso un decreto di perquisizione locale, eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Sassuolo nel pomeriggio del 24 novembre scorso: sono state rinvenute e sottoposte a sequestro oltre 30 armi, tra fucili, mitragliatrici e pistole – alcune delle quali classificate quali armi da guerra – più di 1000 munizioni di vario calibro e 2 bombe a mano perfettamente funzionati.

Per mettere in sicurezza il tutto, sul posto sono stati fatti intervenire i Carabinieri del Nucleo Artificieri del Comando Provinciale di Bologna.

L’uomo è stato tratto in arresto per il reato di detenzione abusiva di armi e munizionamento

da guerra nonché per detenzione di più armi comuni da sparo.

Nella giornata di ieri, 26 novembre, il GIP del Tribunale di Modena, nel convalidare l’arresto,

in conformità alla richiesta della Procura, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere per entrambi i delitti sopraindicati e per quello di ricettazione continuata delle armi da guerra.