Vignola: rigenerazione stazione treni ed ex mercato, le proposte dei cittadini

Si è tenuto questa mattina all’Auditorium dell’Istituto Paradisi di Vignola un incontro pubblico di presentazione delle proposte scaturite dal percorso di partecipazione civica relativo al progetto integrato di rigenerazione della stazione dei treni e dell’ex mercato ortofrutticolo. Erano presenti, tra gli altri, la sindaca di Vignola Emilia Muratori, l’assessore alla Partecipazione Mauro Smeraldi e i tecnici e gli esperti che hanno supportato l’Amministrazione nelle diverse tappe del percorso partecipato che si sono svolte da settembre a fine novembre: questionari digitali e cartacei, incontri e attività con gli studenti, trekking urbano e laboratorio delle idee.

Anche le proposte uscite dal Laboratorio delle idee sono incentrate sulla necessità di dare nuova funzionalità a luoghi fondamentali nella vita di chi a Vignola risiede, lavora, viene per fare spese o per incontrare gli amici. La stazione dei treni deve essere rigenerata, gli edifici presenti devono ospitare nuovi servizi e funzionalità a beneficio dei viaggiatori, deve diventare luogo di interscambio con gli altri mezzi della mobilità pubblica e privata. Qualcuno suggerisce, comunque, di non disperderne la memoria e le tracce del passato ancora presenti. In molti si sono concentrati sulle funzioni che potrebbero trovare spazio nell’ex mercato ortofrutticolo: dalla ristorazione alla cultura, dallo spettacolo al commercio, passando per funzioni specifiche come, ad esempio, un consultorio per i giovani. Un gruppo di lavoro ha consigliato comunque di confrontarsi adeguatamente con tutti coloro che oggi usano il mercato, dagli ambulanti ai cittadini che vi parcheggiano, in modo da tenere presenti le esigenze di tutti.

“Siamo molto soddisfatti della partecipazione riscontrata nelle diverse tappe del percorso civico – conferma l’assessore alla Partecipazione Mauro Smeraldi – Soprattutto gli studenti hanno partecipato numerosi e con grande entusiasmo, ma dobbiamo ringraziare anche i tanti adulti che hanno preso parte ad almeno uno degli step del percorso. Le proposte elaborate sono ora al vaglio dei progettisti che dovranno lavorare per inserirle in un progetto più generale che raccordi rigenerazione e nuove funzionalità di entrambi i luoghi. Riteniamo che questa sia una modalità di confronto con la cittadinanza che possa essere adottata anche in altre occasioni, a cominciare dalla elaborazione dello stesso Pug, il Piano urbanistico generale”.

Il progetto integrato di rigenerazione della stazione dei treni e dell’ex mercato ortofrutticolo è in corso di affidamento a un raggruppamento temporaneo di professionisti: arch. Daniele Mandrioli, ing. Francesco Bursi, arch. Francesca Corradini, arch. Fabrizio Pasquin e arch. Giacomo Tomidei.