Sono iniziati i lavori di rigenerazione dell’Ex Macello di Vignola, mentre è in corso già da alcuni mesi il percorso di co-progettazione, coordinato dal Csv Terre Estensi odv, sulle funzioni che saranno ospitate negli edifici riqualificati. Per far sì che i cittadini possano conoscere questo percorso è stata pensata una serie di iniziative previste per i prossimi mesi. Ad aprire il programma sarà un trekking storico in programma sabato 11 maggio, guidato dagli storici Daniel Degli Esposti e Paola Gemelli, dal titolo “I mestieri del fiume”.

Si tratta di una passeggiata alla scoperta delle storie e delle attività, come l’Ex Macello, che sono nate lungo il fiume Panaro e hanno accompagnato la comunità vignolese nell’ultimo secolo. Il trekking è gratuito, ma è necessaria la prenotazione al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhnqtAk9yuw9qdHbZi0UNYE8a1O_t_7Eu h-BvymxI78_-rVw/viewform. Il ritrovo per i partecipanti è alle ore 15.45 presso il parcheggio di via Zenzano, la passeggiata si concluderà, dopo un paio d’ore, con un aperitivo offerto dagli Enti del Terzo settore coinvolti nel progetto.

Il trekking storico è il primo evento frutto del percorso di co-progettazione tra Comune di Vignola, ASP ed Enti del Terzo Settore che si inserisce nel più ampio progetto di rigenerazione urbana dell’Ex Macello di Vignola. Seguiranno una passeggiata fotografica, degustazioni tematiche ed un’iniziativa legata all’economia circolare e all’inclusione delle persone fragili.