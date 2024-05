È l’appuntamento più atteso e partecipato dell’anno, una festa di comunità capace di coniugare divertimento e solidarietà, tradizione e modernità. Dal 20 al 27 maggio a Castelnuovo Rangone torna la centenaria Fiera di Maggio, organizzata dall’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone con la preziosa collaborazione delle associazioni locali e il sostegno delle attività commerciali e produttive. Anche quest’anno sono tanti i motivi per fare un salto in Fiera: dai concerti dal vivo alla gastronomia, dalle iniziative promosse dalle Osterie ai mercatini, per una proposta davvero a 360 gradi.

Lunedì 20 maggio alle 20.30 il brindisi in piazza segna formalmente l’inizio dell’evento, a seguire nella chiesa parrocchiale di San Celestino Josè Antonio Domené e Davide Burani si esibiscono nel concerto per arpa “Aires de España”. Martedì 21 in piazza Gramsci si ricorda il compianto Marco Venturelli al torneo di briscola che porta il suo nome, al Torrione inaugura la mostra fotografica “Music Players”, a cura di Francesco De Marco e Giorgio Marinelli, in oratorio parrocchiale Marco Gibellini guida un incontro su “Castelnuovo com’era nel Novecento” e l’Osteria Le Primizie ospita il concerto di The Hurricane. Serata dedicata al musical con Tarzan, portato sul palco dagli allievi di Body Life Danza 2.0 e direzione artistica di Anna Fiocchi. Mercoledì 22 il regista Alessandro Marzullo presenta la sua opera prima “Non credo in niente”, proiettata al Cinema Teatro Ariston alle 21. Serata in ricordo di Lorenzo Gazzotti all’Osteria Ghet un quel, tra la musica di Lele Dj e Antonio Mucci Dj e la solidarietà all’associazione Piccoli Grandi Cuori. Mercoledì il primo grande concerto sul palco di via Roma vedrà protagonista la band modenese Rats, uno dei gruppi storici della scena rock italiana. Giornata di musica live anche nelle Osterie: Omar&Friends all’Aseop e Asma a Le Primizie. Giovedì 23 maggio l’associazione Onironautica organizza un’intervista al filosofo e autore Rick Dufer alle 18.30 in via Turati, alla stessa ora in Sala delle Mura si parla delle nuove frontiere del fare impresa nel settore food, in un evento targato Lapam Confartigianato. In serata, tributo al grande Franco Battiato sul palco principale con lo spettacolo degli Avanzi di Balera diretto da Francesca Mercury, mentre la proposta delle Osterie prevede una serata liscio con Maria Grazia Pasi e la sua orchestra in oratorio, Elvis, Chiodi e i Prescelti al Ghet un quel, Freelovers all’Aseop, la Taberna de las Primicias con Sonny Ve e SV Dance School a Le Primizie. Arrivano da X Factor i grandi protagonisti di venerdì 24: sono gli Stunt Pilots, power trio composto dal chitarrista e cantante Zo, dal bassista Moonet e dal batterista Farina, pronti a far scatenare il pubblico presente sotto il palco di via Roma con il loro mix di sonorità elettroniche/trap e rock. Nel “menù” musicale di giornata anche gli Spending Review all’Osteria Circolo Arci, Stay fresco acoustic trio all’Osteria Aseop, WellOff al Ghet un quel e la VHS Band con Dj Nesh all’Osteria Le Primizie. Tantissime le iniziative in programma nel fine settimana del 25 e 26 maggio, dalle visite guidate all’acetaia comunale e al Museo della Salumeria Villani al trenino per bambini, dal live painting con Miles e James Vega per il progetto Immaginaria 2024 agli stand delle associazioni, dalla mostra “Guardiamoci” con le opere del Centro diurno Le Querce, organizzata in collaborazione e con il contributo di Lions Club Castelnuovo Rangone, alla presentazione dell’installazione artistica permanente di Costanza Battaglini e Flavio Pacino nel giardino della biblioteca Sepúlveda. E poi la novità dello spostamento dell’area del mercato lungo via Zanasi, il mercato dei commercianti, il mercato ambulante, la grande mostra mercato della Fiera, le esibizioni dei gruppi di danza, la salsicciata di beneficenza a cura del Gruppo Rio Gamberi, il laboratorio di fotografia per ragazzi dell’associazione Onironautica e lo spettacolo di magia del Mago Blu accompagnato dalla musica di Morena. Week end in musica con la disco dance anni Settanta di Mammi Boy and His Sound Machine sabato 25 e l’esibizione dei ragazzi delle scuole medie Leopardi coordinati dai Flexus nel concerto “Tra la via Emilia e il rock” domenica 26 maggio. Per il gran finale di lunedì 27 maggio si torna all’antico grazie all’associazione “I Soliti Noti”, con la cena tradizionale (primo, secondo, contorno, panino e acqua), animata da Sonny Ve e Manuel, con contributo di 2 euro e ricavato devoluto a progetti per le scuole dell’Istituto comprensivo Leopardi.