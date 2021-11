Tragedia via Manin, oggi a Sassuolo lutto cittadino

L’Amministrazione comunale ha proclamato per oggi la giornata di lutto cittadino a Sassuolo. I funerali di Elisa Mulas, Simonetta Fontana, Renzo Fontana e dei piccoli Ismaele e Sami si erano svolti in forma strettamente privata lo scorso 26 novembre.

In occasione della giornata di lutto cittadino verranno esposte le bandiere a mezz’asta o listate a lutto sugli edifici comunali, provinciali, regionali e statali del territorio.

L’Amministrazione comunale suggerisce un minuto di raccoglimento in tutti gli uffici privati, nelle attività produttive e nelle abitazioni e chiede agli esercenti del Centro di tenere le serrande abbassate alle ore 19 in concomitanza con l’inizio della Messa in Suffragio delle vittime che si terrà in San Giorgio.