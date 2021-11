Il Gruppo Iren perfeziona l’acquisizione di Bosch Energy and Building Solutions Italy S.r.l.

In data odierna Iren Smart Solutions SpA, controllata interamenteda Iren SpA tramite Iren Energia, ha perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Bosch Energy and Building Solutions Italy Srl, società operante nel settore dell’efficientamento energetico anche in qualità di ESCo (Energy Service Company) nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti integrati di riscaldamento, climatizzazione e cogenerazione per clienti pubblici e privati, gestendo significative commesse nel settore ospedaliero.

Il razionale strategico dell’operazione risiede nella complementarità delle attività svolte da Iren Smart Solutions SpA e Bosch Energy and Building Solutions Italy Srl. Quest’ultima, infatti, ha una forteesperienza sui contratti EPC (contratto di prestazione energetica) per grandi imprese, è attiva nel mercato della cogenerazione, nell’efficientamento energetico del settore terziario, ha competenze nel settore della building automation sia nel campo immobiliare sia in quello sanitario, e completa in tal modo le competenze e la base clienti di Iren Smart Solutions SpA.

L’operazione ha un Enterprise Value di circa 9 milioni di euro. Le azioni commerciali e gli ambiziosi piani di sviluppo tecnologico e progettuale che Iren Smart Solutions sarà capace di integrare nel proprio ventaglio di servizi offerti consentiranno una crescita futura della redditività di Bosch Energy and Building Solutions Italy Srl.