All’Astoria nei prossimi giorni “Cry Macho” con Eastwood e “Ainbo”

Proseguono le proiezioni al Cinema Astoria, seppure in osservanza delle norme anti contagio. Da domenica 5 a mercoledì 8 dicembre è la volta di “Cry Macho”, un film di e con Clint Eastwood. Il costo del biglietto intero è di 7 euro, ridotto 5 euro. Nella giornata di lunedì, 5 euro per tutti.

Orari: domenica h. 18.30 – h. 20.30; lunedì h. 21.00; martedì h. 21.00; mercoledì h. 18.30 – h. 20.30.

Mike Milo è una vecchia gloria del rodeo riconvertita in addestratore di cavalli alla fine degli anni Settanta. Un incidente e diverse bottiglie dopo è in credito con la vita e in debito col suo capo, Howard Polk. Padrone di un ranch con pochi scrupoli e molte ambasce, Polk affida a Mike la missione di ritrovare suo figlio in Messico e di condurlo negli States. Mike accetta ma le cose non saranno così facili.

Nelle sole giornate di domenica 5 e di mercoledì 8 dicembre, invece, alle 16.30, proiezione del film per bambini “Ainbo – Spirito dell’Amazonia”. Ainbo, cresciuta con la sua tribù in simbiosi con la foresta Amazzonica, grazie all’aiuto dei suoi amici animali, difenderà il suo ambiente incontaminato dall’avanzare di un gruppo di speculatori. Il costo del biglietto resta invariato: intero è di 7 euro, ridotto 5 euro.

L’accesso in sala è regolato dalle norme per il contenimento del Covid-19: è obbligatoria la mascherina, la disinfezione delle mani e il distanziamento di almeno un metro. All’ingresso verrà misurata la temperatura e assegnato un posto fisso. Tutte le proiezioni sono organizzate da TIR Danza, con la collaborazione del Comune di Fiorano Modenese. Per maggiori informazioni: www.cinemateatroastoriafiorano.it.