Cioccolata e cani bovari, un weekend di festa a Maranello

Entra nel vivo Buon Natale Maranello, il programma di appuntamenti proposti dal Comune e dal Consorzio Maranello Terra del Mito per il periodo delle festività. Sabato 4 e domenica 5 dicembre due giornate ricche di iniziative. Si parte sabato con “Maranello Choco: tutti i gusti del cacao”: in Piazza Libertà dalle 9 alle 19 la kermesse dedicata al cioccolato, con gli stand dei produttori che proporranno il meglio delle dolci prelibatezze.

L’iniziativa sarà proposta anche domenica 5 negli stessi orari. Sempre sabato alle 11 alla Biblioteca Mabic “L’albero di Natale di Hans Christian Andersen”, lettura teatralizzata per bambini dai 5 ai 10 anni. Sabato e domenica in funzione anche il trenino di Natale, che percorre le strade cittadine dal Museo alla piazza con fermata anche in Piazza Unità d’Italia. Domenica 5 per tutto il giorno in Piazza Libertà il grande mercatino dell’arte e dell’ingegno a cura dei commercianti e gli stand delle associazioni: Avap con tigelle e salumi, Alpini con cioccolata calda, vin brulè e gnocco fritto, Comitato Maranello Tipico, e Scout con oggetti natalizi handmade. Alle 16 una delle iniziative più curiose e attese: la Sfilata dei Bovari Svizzeri, un suggestivo corteo per le strade cittadine con abiti tradizionali e i tipici carretti in legno trainati dai cani bovari delle fattorie di montagna, proposto dall’Associazione Bovari Svizzeri del Trentino Alto Adige con partenza dal parcheggio del Museo Ferrari e arrivo in Piazza Libertà, dove alle 17 è in programma la tradizionale accensione del Grande Albero di Natale, che andrà così a completare l’illuminazione con alberi e luminarie realizzata sul territorio, dal centro alle frazioni.