Si alza il sipario sulla 25esima edizione della Maratona di Reggio Emilia-città del Tricolore: iscritti oltre quota 2000

Presentata ufficialmente nella Sala del Tricolore del Comune di Reggio Emilia, al cospetto delle autorità, la 25esima edizione della Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore, che domenica 12 dicembre (start alle ore 9.00 da Viale Allegri) assegnerà i titoli italiani Assoluti e Master.

Sono oltre duemila gli iscritti alla manifestazione organizzata dalla Tricolore Sport Marathon, e il dato non è ancora definitivo, visto che le iscrizioni si chiuderanno domenica 5 dicembre.

Nel corso della presentazione, moderata da Roberto Brighenti, che sarà speaker della gara, si sono succeduti gli interventi di Luca Vecchi, sindaco di Reggio Emilia, Giammaria Manghi, capo segreteria politica della presidenza della Regione, Raffaella Curioni, assessore a sport ed educazione, Giorgio Catellani, presidente della sezione reggiana del Consorzio Parmigiano Reggiano (main sponsor della maratona), Paolo Manelli, presidente della Tricolore Sport Marathon, senza dimenticare i saluti di Fidal (Alberto Montanari), Coop Alleanza 3.0 cui è legata la non competitiva “Run 4 Charity Coop Alleanza 3.0” (Gianluca Grassi), Emil Banca (Marco Piccinini) e Impresa & Sport (Giorgio Cimurri).

GLI INTERVENTI

Vecchi ha ringraziato organizzatori e volontari (“Onore e prestigio per la nostra città ospitare la maratona che assegna i titoli italiani, un grande evento sportivo e di promozione, che rinsalda lo stretto legame tra Reggio Emilia e l’atletica”). Manghi ha posto l’attenzione sulla promozione del territorio legata alla manifestazione e sullo sforzo organizzativo in epoca di pandemia. “Questa venticinquesima edizione della maratona – ha detto Curioni – è l’esito di un’importante collaborazione tra pubblico e privato, grazie alla quale un grande evento sportivo torna finalmente nel cuore della città”. Un visibilmente commosso Manelli ha ricordato il ruolo chiave di Uisp, volontari, personale comunale e sponsor, parlando del lusinghiero dato iscrizioni e delle difficoltà organizzative legate alla pandemia e all’indisponibilità del PalaBigi.

A tal proposito va detto che sarà Agorà Iren, imponente tensostruttura temporanea in Piazza della Vittoria, ad accogliere il centro maratona e tante altre iniziative, sportive e non, mentre saranno l’isolato San Rocco e alcune aree dei giardini pubblici gli spogliatoi all’aperto, nel pieno rispetto delle normative.

TOP RUNNER Uno sguardo sommario ai top runner, che non eslcude l’inserimento di qualche last minute.

Donne: nella pattuglia straniera Clementine Mukandanga (Ruanda), Cavaline Nahimana (Burundi), Sonia Maria Conceicao Lopes (Capo Verde); fra le italiane Catherine Bertone, Silvia Luna, Barbara Cimarrusti, Francesca Rimonda.

Uomini: nella pattuglia straniera Jean Baptiste Simukeka (Ruanda), Hosea Kimeli Kisorio (Kenia), Edwin Kibet Kiptoo (Kenia), Rodgers Maiyo (Kenia), Mikhail Kulkov (Russia), Alaa Hrioud (Francia); fra gli italiani Alessandro Giacobazzi, Nadir Cavagna, Salvatore Gambino, Antonino Lollo, Andrea Soffientini, Ahmed El Mazoury, Marco Menegardi.

Pacer: l’albanese David Nikolli.

INIZIATIVE COLLATERALI: L’8 DICEMBRE LA “RUN 4 CHARITY COOP ALLEANZA 3.0”

Diverse le iniziative collaterali previste dalla Tricolore Sport Marathon, per festeggiare la 25esima edizione della maratona. Tra queste si segnalano “Donne di corsa”, “Run 4 Charity Coop Alleanza 3.0” e “Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore corre per il MIRE”.

La Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore del 12 dicembre sarà la naturale conclusione del progetto “Donne di corsa”, iniziato simbolicamente lo scorso 8 marzo, Festa della Donna, e realizzato col contributo della Regione Emilia Romagna. Grazie a una rete di esperti, tecnici e consulenti, le donne che hanno aderito si sono preparate per correre una maratona. Reggio Emilia le terrà a battesimo.

Mercoledì 8 dicembre (ore 10.00) sarà la volta della “Run 4 Charity Coop Alleanza 3.0”, corsa non competitiva di 4,2 km, in pieno centro storico, a scopo benefico. Le iscrizioni, che si potranno effettuare anche in loco poco prima della partenza, sono aperte presso il Comitato Territoriale Uisp Reggio Emilia, e presso le onlus che partecipano all’iniziativa: Casina dei Bimbi, Lilt, Associazione Diabetici, Gast, Apro, Admo, Aima, CuraRE, Croce Rossa sezione di Reggio Emilia, SenoNaltro. Il costo dell’iscrizione è di 5 euro, in omaggio un buono Coop dello stesso valore. Per ogni iscrizione, 4 euro saranno destinati alle onlus e 1 euro al MIRE (Maternità Infanzia Reggio Emilia).

E sempre l’8 dicembre si concluderà la “Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore corre per il MIRE”, corsa non competitiva…a distanza e a tappe. L’iniziativa è promossa da Tricolore Sport Marathon in collaborazione con CuraRE Onlus ed Eventistica srl, con ricavato a sostegno del MIRE, per il nuovo padiglione che troverà posto nell’area dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Fino all’8 dicembre gli iscritti alla corsa pro MIRE (che devono essere maggiorenni) potranno correre la propria maratona a tappe, scegliendosi le location. Per tutti, coi 20 euro dell’iscrizione, pettorale digitale e maglietta tecnica in omaggio. La manifestazione è a carattere non competitivo.