Aggiornamento in merito al programma di chiusure notturne sulla A13

Sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura dello svincolo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, in direzione della A1 Milano-Napoli, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, venerdì 3, alle 6:00 di sabato 4 dicembre.

Aggiornato il programma delle chiusure notturne, per consentire lavori di pavimentazione e di manutenzione ai giunti del ponte sul fiume Po.

Dalle 22:00 di venerdì 3 alle 6:00 di sabato 4 dicembre, saranno chiusi i seguenti tratti:

-verso Bologna: Rovigo sud Villamarzana-Ferrara nord. Non sarà raggiungibile l’area di servizio “Po ovest”;

-verso Padova: Ferrara nord-Occhiobello. Nella stessa notte sarà chiusa l’area di servizio “Po est”, con orario 21:00-6:00;

-dalle 22:00 di sabato 4 alle 6:00 di domenica 5 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara nord, in entrambe le direzioni, verso Bologna e Padova.

In direzione di Bologna non sarà raggiungibile l’area di servizio “Po ovest” mentre l’area di servizio “Po est”, in direzione di Padova, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

VERSO BOLOGNA:

per la chiusura del tratto Rovigo sud Villamarzana-Ferrara nord, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rovigo sud Villamarzana, percorrere la SS434 Transpolesana, la SS16 adriatica e rientrare sulla A13 alla stazione di Ferrara nord;

per la chiusura del tratto Occhiobello-Ferrara nord, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, si potrà percorrere la viabilità ordinaria: SR6 Via Eridania, Via Santa Maria Maddalena, SS16 adriatica, Via Marconi, Via Modena, SP19 Via Eridano, per rientrare sulla A13 alla stazione di Ferrara nord.

VERSO PADOVA:

per la chiusura del tratto Ferrara nord-Occhiobello, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, Via Eridano, Via Modena, Via Marconi, SS16 adriatica, Santa Maria Maddalena, SR16 Via Eridania, per rientrare sulla A13 alla stazione di Occhiobello.