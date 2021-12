Spilamberto: presentato in Consiglio Comunale il Bilancio di Previsione 2022

Presentato in Consiglio Comunale il Bilancio di Previsione per il 2022. La spesa corrente ammonterà a 8.398.735 euro; gli investimenti 6.099.269 euro; trasferimenti all’Unione Terre di Castelli 2.808.000 euro.

Saranno diversi nel 2022 i progetti importanti che riguarderanno Spilamberto: innanzitutto la volontà di inaugurare la “Casa della Cultura e delle Arti” all’interno della Chie­sa Santa Maria degli Angeli grazie alla Fonda­zione di Vignola. Si stanno ora realizzando gli allestimenti e sistemando gli arredi. Proseguiranno anche i can­tieri per l’adeguamento sismico del Municipio e per l’adeguamento sismico delle scuole (Istituto Comprensivo Fabriani e secondo stralcio alle Trenti – Rodari di San Vito, per un importo totale per tutti gli interventi di 750.000 euro). Per la viabilità ricordiamo: la ciclabile dalla scuola Rodari a via Belvedere e via Viazza (opera di compensazione con fondi dei cavatori) e il secondo stralcio del ciclopedonale su via Vignolese nel tratto compreso tra via Tassoni e via Pilamiglio (90.000 euro).

Sul verde ed il decoro proseguirà il progetto “Officina Urbana” per la riqualificazione di di­verse aree del territorio comunale. I primi interventi sono previsti in piazza Leopardi, via Vischi, via Savani, Piazza della Repubblica e area dell’ex Conven­to Agostiniani. A seguire Piazzale Monti, Piazza Sassatelli e altre aree. Saranno re­alizzati anche i progetti dei ragazzi delle seconde medie dell’Istituto Compren­sivo Fabriani nell’ambito dei Laboratori Didattici e Creativi di “Officina Urbana”, su via Malatesta.

Ancora risorse per la manutenzione straordinaria strade e riqualificazione delle aree artigianali del territorio con 300.000 euro; 200.000 euro per il decoro urbano e riqualificazione energetica edifici urbani 100.000 euro.

Importanti investimenti anche per i cimiteri di Spilamberto e San Vito: manutenzione straordinaria delle due strutture (nel triennio complessivamente 300.000 euro); progettazione per la costruzione di nuovi loculi nel 2022 (nel triennio complessivamente 450.000).

Si ricordano inoltre altri importanti progetti: la nuova sala polifunzionale di San Vito (affidata la progettazione defi­nitiva). L’obiettivo è realizzare uno spazio importante di aggregazione per le famiglie all’interno di un’area già utilizzata per lo sport e per lo svago. La struttura sarà dotata di parcheggi e, sull’area posteriore, troveranno spazio un campo di allenamento all’aperto per la squadra di wheelchair hockey e altre aree gioco; la nuova palestra 1° Maggio per cui è stato approvato il progetto esecutivo. Il Comune di Spilamber­to ha ottenuto, per la nuova struttura sportiva, un contributo regionale pari a 500.000 euro. Il costo complessi­vo dell’opera sarà di circa 1.900.000 euro. I lavori inizieranno nel 2022. Infine il Centro Diurno: è stato approvato il progetto esecutivo per la ristrutturazione dell’edificio al fine di aumentarne la funzionalità e al contempo ampliare la casa pro­tetta. I lavori inizieranno e termineranno nel 2022 per un importo di 118.000 euro.