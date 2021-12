Castelfranco Emilia: Ecg, holter cardiaco e pressorio direttamente in farmacia

Holter cardiologico, holter pressorio ed elettrocardiogramma direttamente in Farmacia. Sì, a Castelfranco Emilia si può grazie al servizio partito da alcune settimane alla Farmacia comunale del Forte in via Castiglione 33. Si tratta di un’opportunità aperta a tutta la cittadinanza che ora, anche con una semplice prenotazione telefonica, può accedere a questa tipologia di approfondimenti sanitari, solitamente eseguibili solo in ambulatori specializzati o strutture ospedaliere.

“Questo nuovo servizio di telemedicina – dichiara il Vicesindaco e Assessore

al Welfare del Comune di Castelfranco Emilia Nadia Caselgrandi – è un ulteriore ed importante passo in favore di tutta la comunità. Grazie infatti a queste possibilità di screening ampliamo le opportunità per i cittadini soprattutto come prevenzione, ma anche di risparmio di tempo, e in chiave di possibile monitoraggio per situazioni pregresse o di patologia cronica. Un servizio che, di fatto, rafforza la rete di servizi già attiva sul territorio, a partire da quelli offerti nella nostra Casa della Salute, a servizio della cittadinanza. Sappiamo quanto sia importante investire con attenzione e determinazione nella sanità, oggi ancora di più con la pandemia in atto, e, a maggior ragione, dovendo fare i conti ancora con tante limitazioni e con un livello di guardia e attenzione che dobbiamo mantenere alto. Pertanto – ha concluso – non possiamo che essere fieri di questa novità, di questo vero e proprio ambulatorio aperto all’interno della Farmacia, e ottimamente coordinato dalla Dott.ssa Genni Moretto e dal suo staff”.

Questo servizio di telemedicina, a pagamento, ma con prezzi fortemente calmierati ed in linea con i consueti ticket sanitari previsti dal SSN per questa tipologia di esami, è attivo il martedì e il giovedì. Per prenotarsi il numero da contattare è lo 059/926088. La refertazione è curata da un medico cardiologo e i tempi per la ricezione degli esiti, sono i seguenti: 24 ore per l’elettrocardiogramma e l’holter pressorio, cinque giorni lavorativi per l’holter cardiaco.