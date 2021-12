Vaccinazioni anti Covid per bambini dai 5 agli 11 anni: al via le prenotazioni da lunedì 13 dicembre, anche in provincia di Bologna

Vaccinazioni anti Covid per bambini dai 5 agli 11 anni: al via...

Al via da lunedì 13 dicembre le prenotazioni del vaccino anticovid per la fascia d’età 5-11 anni, e da giovedì 16 dicembre la somministrazione delle vaccinazioni per gli oltre 53.000 bambini in carico all’Azienda USL di Bologna. La priorità sarà data ai 1.348 bimbi della suddetta fascia d’età con patologie croniche.

L’Azienda USL di Bologna, in collaborazione con i Pediatri di libera scelta, sta individuando sedi e sedute dedicate per la campagna vaccinale rivolta a questa fascia di popolazione, a cui verrà somministrata una formulazione specifica di vaccino anticovid19 – studiata per i soggetti in età pediatrica (5-11anni) – che corrisponde a un terzo della dose di Pfizer somministrata agli adulti. Ogni distretto dell’Ausl di Bologna avrà almeno una sede dedicata alla somministrazione del vaccino anticovid per questa fascia d’età, mentre nella città di Bologna saranno due. Le sedi vaccinali privilegiate, che si aggiungono a percorsi dedicati negli hub, sono principalmente gli ambulatori della pediatria di comunità presenti nelle Case della Salute e nei Poliambulatori, luoghi già noti e frequentati da genitori e bambini per le altre vaccinazioni previste e raccomandate in età pediatrica.

Sarà possibile prenotare il vaccino anticovid per i 5-11enni a partire da lunedì 13 dicembre attraverso tutti i consueti canali: sportelli CUP, farmacie, numero verde 800 884888, CUPWEB, il Fascicolo Sanitario Elettronico, APP ER-Salute.

Pediatri dell’Azienda USL, Pediatri di libera scelta e professionisti specificatamente formati per la vaccinazione pediatrica sono a disposizione dei genitori, non solo per somministrare il vaccino anticovid, ma anche per fugare eventuali dubbi o timori.