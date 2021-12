Il Villaggio di Natale a Castenaso: dal 4 dicembre al 16 gennaio in P.zza Zapelloni

Al via la prima edizione del Villaggio di Natale a Castenaso nella piazza centrale della città, per allietare le festività con iniziative ludiche, ricreative, culturali, gastronomiche, commerciali e di solidarietà.

La principale attrattiva e novità è la pista sul ghiaccio, aperta per tutto il periodo dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 23.00 e sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 23.00, assieme alla giostra per bambini e al mercatino di Natale.

Tante le iniziative culturali e di solidarietà in programma nella Piazza e negli istituti culturali comunali: spettacoli, concerti live, cori gospel e natalizi, artisti di strada, zampognari, animazioni e laboratori per bambini, estemporanee di pittura, mercatino dei bimbi, raccolta solidale di generi alimentari, mercatino agricoltori e tante altre sorprese!

Completano la cornice e l’atmosfera natalizia le luminarie, gli alberi di Natale addobbati dai bambini delle scuole, il magico presepe di Corrado Vacchi e le casette in legno dei punti ristoro con la vendita di dolci, cioccolate, birre artigianali, vin brulè, sakè caldo, cocktail, frullati, frutta, hamburger, spiedini, tortellini, sushi, pollo fritto, pasta da asporto, ceste natalizie con prodotti tipici.

“Un grande risultato, frutto di una calorosa e generosa partecipazione e di un gioco sinergico tra amministrazione, commercianti e realtà del terzo settore, Proloco in primis”, afferma il Vice Sindaco Pier Francesco Prata “per donare alla Città un luogo di incontro, svago e bellezza che possa alleggerire il peso di questo momento, ma anche per sostenere le fasce più deboli con iniziative solidaristiche, oltre alle attività dei commercianti”.

Alla realizzazione dell’iniziativa, curata e sostenuta da Proloco Castenaso aps in collaborazione con il Comune di Castenaso e con il comitato commercianti COM COM, hanno infatti contribuito moltissime associazioni sportive, culturali e di volontariato come: Pubblica Asssistenza Castenaso, Centro Airone, Avis Castenaso, Fondazione Telethon, Ail, Ass.ne Assistenti Civici Castenaso, Gruppo Fotografico La Rocca , Punto Danza, Judo Club, Gruppo Pittori Castenaso e tante altre.

Accesso secondo le normative vigenti in materia anti covid-19.

INFO Pro Loco di Castenaso proloco_castenaso@email.it 051 6049134 -www.comune.castenaso.bo.it – Biblioteca Casa Bondi 051 788025 – Muv 051 788021