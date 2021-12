Domani 4 dicembre l’accensione dell’albero di Natale in Piazza Nettuno a Bologna

È in corso l’allestimento dell’albero di Natale in Piazza Nettuno e domani, sabato 4 dicembre, verrà acceso senza cerimonie collettive per evitare assembramenti.

È un abete alto 22 metri, uno dei più imponenti che la piazza abbia ospitato, che è stato donato anche quest’anno dal Comune di Lizzano in Belvedere. L’albero, prelevato in località Cà Berna alle pendici del Corno alle Scale, era un esemplare pericolante, scelto perché doveva essere comunque abbattuto in quanto minacciava la strada.