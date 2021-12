Dipendente senza Green pass al lavoro al ristorante: è successo a Guastalla. Contestate contravvenzioni per 1.000 euro

Un controllo eseguito dai Carabinieri del N.A.S. di Parma in un ristorante in zona Guastalla ha consentito ai militari di rilevare come una dipendente del locale, regolarmente impiegata, stesse prestando la sua attività lavorativa benché sprovvisto del green pass. È successo venerdì.

Gli uomini del N.A.S. si sono recati nell’esercizio pubblico dove, oltre ai normali controlli igienico sanitari, hanno proceduto a verificare il rispetto della norme imposte per la prevenzione della diffusione pandemica da Covid-19, accertando così l’irregolarità da parte della dipendente. Inevitabile, quindi, la sanzione alla donna ed al suo datore di lavoro, responsabile di non aver eseguito il controllo obbligatorio. Le sanzioni inflitte ammontano complessivamente a 1000 euro.