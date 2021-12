Domani il 31esimo anniversario della strage all’Istituto Salvemini a Casalecchio di Reno

Bonaccini: "Non dimenticheremo mai, quelle giovani vite spezzate scolpite nella nostra memoria"

La mattina di giovedì 6 dicembre 1990, un aereo militare italiano, un Aermacchi MB 326, precipitò, dopo l’abbandono in volo da parte del pilota, sulla succursale dell’Istituto G. Salvemini di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna: persero la vita undici ragazze e un ragazzo, quindicenni, con 88 feriti, molti in modo permanente.

“Non dimenticheremo mai. Quelle vite spezzate sono scolpite nella memoria di ciascuno di noi, dell’intera comunità regionale- afferma il presidente della Regione, Stefano Bonaccini-. Ricordare quei giovani studenti, i loro nomi e i loro volti, ancora oggi un dolore indelebile, per il quale ci stringiamo ai familiari, a chi sopravvisse, ai soccorritori. Al fianco di tutti coloro che nel tempo si sono adoperati nel difficile ma preziosissimo compito di ricucire quella drammatica ferita, di elaborare il dolore, ricostruire le relazioni, prodigarsi per salvaguardare la memoria di quella immane tragedia, che scosse in profondità il Paese”.

“Oggi come allora siamo al fianco dell’Associazione Vittime del Salvemini, della scuola e della città di Casalecchio di Reno e del territorio- sottolinea Bonaccini– nell’impegno a testimoniare la necessità del diritto alla sicurezza per tuti i cittadini, all’integrità dei centri abitati e all’incolumità di chi vi abita. Le immagini di quei momenti drammatici devono continuare a essere un monito per le istituzioni”.

“Per sempre giovani. 31° Anniversario della Strage del Salvemini, 6 dicembre 1990 – 6 dicembre 2021” racchiude il calendario delle iniziative di ricordo e riflessione che organizza, fino al 15 dicembre, il Comune di Casalecchio di Reno, con il contributo della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con Città metropolitana di Bologna e i Comuni di Bologna, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, l’Associazione Vittime del Salvemini e l’I.T.C.S. Salvemini.

Le iniziative di domani 6 dicembre

Alle ore 10.30 alla Casa della Solidarietà (via del Fanciullo 6) di Casalecchio di Reno ci sarà la Commemorazione ufficiale nell’Aula della Memoria mentre alle ore 11.30 alla parrocchia di San Giovanni Battista (via Marconi 39) si terrà la Santa Messa con letture e coro degli studenti dell’ITCS Salvemini.

Alla sera, alle ore 20.30, al Teatro comunale Laura Betti (Piazza del Popolo 1 a Casalecchio) la proiezione del docu-film “Per sempre giovani” del regista Stefano Ferrari. Intervengono il sindaco Massimo Bosso, Roberto Alutto, presidente dell’Associazione Vittime del Salvemini 6 dicembre 1990, Stefano Ferrari, regista, Raffaele Donini, assessore regionale alla Sanità, e il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna. Chiuderà la proiezione la canzone della colonna sonora suonata dal vivo dal suo autore Stefano “Cisco” Bellotti.