Vertenza Saga Coffee – Gruppo Evoca, Fiom/Cgil: “Surreale apprendere dalla stampa il nome dell’imprenditore”

“Ieri abbiamo letto con attenzione il comunicato della Regione e dell’Assessore Colla

in merito all’incontro avuto con l’imprenditore interessato all’acquisizione del sito Saga Coffee di Gaggio Montano. Sono momenti di grande delicatezza e grande rispetto va portato a quelle lavoratrici e lavoratori che da un mese e un giorno presidiano, al freddo e sotto la pioggia, la propria fabbrica. E’ surreale apprendere oggi dai giornali (Repubblica di Bologna) il nome dell’imprenditore, ancora non comunicato al sindacato e ai lavoratori e il cui nome non era contenuto nel comunicato stampa della Regione”. Così FIOM CGIL Bologna – FIOM CGIL Emilia Romagna.

“Ribadiamo la necessità di calendarizzare al più presto un incontro dell’imprenditore

con chi rappresenta i lavoratori e ci aspettiamo che lunedì tale data sia fissata.

E’ chiaro però che questi momenti richiedono una statura e una professionalità che

manca a chi, rappresentante delle istituzioni, ha fornito informazioni prima alla stampa

che alle lavoratrici e ai lavoratori, assumendosi anche pesanti responsabilità qualora

tali dichiarazioni determinassero problemi o rallentamenti in un’operazione complessa

e delicata.

E’ un fatto grave. Ne terremo conto”. Concludono FIOM CGIL Bologna – FIOM CGIL Emilia Romagna.