Chiusi per ordine del Questore due locali notturni della movida bolognese

Disposta dal Questore di Bologna la chiusura di due locali situati in città. Nel primo caso, nella serata di sabato in occasione del controllo da parte del personale della Divisione di Polizia Amministrativa del locale ubicato in via Castel Tialto, si è appurata la violazione di una serie di normative, tra cui la mancanza della distanza interpersonale pari ad 1 metro così come l’assenza all’ingresso del locale del cartello indicante il numero massimo di persona ammesse. Inoltre, molti avventori risultavano sprovvisti di mascherine. Gli operatori di Polizia procedevano all’emissione delle relative sanzioni amministrative, da cui discende il conseguente provvedimento di sospensione dell’attività per 5 giorni.

Successivamente, intorno all’una di notte, personale della Divisione di Polizia Amministrativa ha proceduto ad un ulteriore controllo presso un altro locale notturno sito in via Rotta. Dagli accertamenti svolti, si riscontrava il superamento del numero di persone consentite all’interno del locale e nella maggioranza dei casi la mancata adozione dei dispositivi di protezione individuale. Pertanto, anche in questo caso seguirà, oltre alle sanzioni amministrative frutto di attività in corso, seguirà provvedimento di chiusura per 5 giorni.