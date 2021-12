San Prospero, istituito fondo per aiutare le imprese danneggiate dalle misure anti-Covid

Scade lunedì 20 dicembre il termine per presentare le domande relative al bando istituito dal Comune di San Prospero per l’erogazione di un contributo a favore di alcune categorie danneggiate dalle misure anti-Covid.

Il contributo è a fondo perduto ed è costituito da un importo complessivo pari a 10.000 euro. Possono beneficiare del contributo le micro, piccole o medie imprese (mpmi) del commercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato che siano attive, iscritte al registro delle imprese e localizzate all’interno del territorio del Comune di San Prospero.

Il contributo è pari al 50% della spesa ammissibile totale al netto di IVA e in ogni caso non superiore all’importo delle spese in conto capitale, sino ad un massimo di 1.000 euro per ciascun operatore.

Per presentare domanda, le imprese dovranno utilizzare i moduli presenti sul sito ufficiale del Comune di San Prospero (www.comune.sanprospero.mo.it), dove sono reperibili anche tutte le informazioni relative a tempi e modalità di presentazione della domanda. La documentazione dovrà essere trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo comunesanprospero@cert.comune.sanprospero.mo.it oppure in forma cartacea presso l’Ufficio Protocollo del Comune, indicando sull’oggetto “Bando commercio”.