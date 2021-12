Controlli della Polizia di Stato nell’ultima settimana a bordo dei treni e nelle stazioni ferroviarie dell’Emilia-Romagna

Un arrestato, 30 indagati e oltre 3.500 persone controllate. 12 veicoli ispezionati e 68 violazioni amministrative elevate: sono questi i risultati dell’attività del Compartimento Polizia ferroviaria per l’Emilia-Romagna nell’ultima settimana, che ha visto impegnate sull’intero territorio regionale circa 302 pattuglie in uniforme e in abiti civili, con 57 treni presenziati.

A Bologna, il 1° dicembre, gli agenti della Polfer, durante un controllo a bordo treno, hanno fermato un venticinquenne nigeriano, sprovvisto di green pass, il quale alla richiesta di scendere, si è rifiutato scagliandosi contro di loro. Arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, due dei poliziotti sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso con lesioni guaribili in 6 giorni. Lo straniero è stato trovato in possesso anche di alcuni grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, sottoposta a sequestro.

Il 3 dicembre scorso si è svolta l’operazione straordinaria “STAZIONI SICURE”, organizzata a livello nazionale dal Servizio Polizia ferroviaria, dedicata al contrasto delle attività illecite e alla prevenzione di possibili azioni improntate all’illegalità. Oltre 1.000 persone controllate e 15 sanzioni elevate nell’intera giurisdizione del Compartimento Polfer dell’Emilia-Romagna.