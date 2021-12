Cerimonia di accensione dell’albero di Natale in piazza Garibaldi

Il tempo incerto non ha impedito la cerimonia di accensione dell’Albero di Natale e delle luci in piazza Garibaldi. Al tradizionale appuntamento dell’8 dicembre con gli auguri alla cittadinanza, oltre ai rappresentanti l’Amministrazione cittadina e alla Proloco, una delegazione delle Squadre del Sassuolo Calcio ed una rappresentanza della dirigenza del club. Numerosi i cittadini che non hanno voluto mancare all’appuntamento.