Incendio in villetta a Castelvetro, madre e figlio accompagnati in ospedale

Ieri sera intorno alle 20:00 i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incendio in una villetta in via Pavese a Castelvetro. Madre e figlio residenti nei due appartamenti della villetta sono stati trasportati a pronto soccorso per accertamenti. Danni rilevanti a parte delle strutture.