“Fai la cosa giusta” 2021: a Castelfranco Emilia arrivano Toni Capuozzo e Fabio Federici

Doppio appuntamento a Castelfranco Emilia per chiudere l’edizione 2021 di “Fai la cosa giusta”: intervistati dal giornalista Pierluigi Senatore, arrivano Toni Capuozzo – atteso all’Arcispazio di Piumazzo domenica 12 dicembre alle 16.30 dove presenterà il suo ultimo libro “Piccole Patrie” – e Fabio Federici che, mercoledì 15 dicembre alla Sala Gabriella Degli Esposti presso la Biblioteca comunale, alle 21.00 presenterà “il Pigiama rosa”.

TONI CAPUOZZO giornalista e scrittore presenta “PICCOLE PATRIE” (Edizioni Biblioteca delle immagini), Arcispazio Piumazzo, domenica 12 dicembre ore 16.30.

«Le piccole patrie sono molte, in una vita girovaga. Sono un giornalista per caso, e mi ha sorpreso trovare tra le carte che stavo rovistando per mettere assieme questo libro un biglietto di mio padre. Accompagnava il dono di una stilografica Pelikan e conteneva un augurio: “Al futuro giornalista, il papà, con tanti affettuosi auguri, offre il ferro del mestiere”. La mia risposta, con una grafia e una firma ancora infantile (Tonino) era vaga: “Con tante grazie al mio adorato papà inizio a usare il dono con la speranza che mi porti fortuna”. Era il regalo per il mio quattordicesimo compleanno, nel 1962… Avrei impiegato molti anni – e molti lavori – per accorgermi che il giornalismo poteva pagare le due mie passioni: viaggiare e scrivere…

FABIO FEDERICI presenta “IL PIGIAMA ROSA” mercoledì 15 dicembre alle 21.00, sala G. Degli Esposti.

Nella Bologna alla vigilia della pandemia, mentre in piazza si festeggia il carnevale, inizia un viaggio nell’imperscrutabile, nelle paure di ognuno di noi, nel bianco e nero della psiche e nel profondo del dark web. Tra luci e ombre, angosce ed emozioni, una giovane investigatrice dei Carabinieri cerca di fare chiarezza in una storia di provincia da cui emergono realtà oscure, fatte di tradimenti e colme di segreti inconfessabili. Personaggi che si nutrono di narcisismo e vanità si muovono in un intreccio carico di suspense, mentre uomini e donne dal profondo senso di umanità lottano per la verità, fino ad arrivare a un avvincente finale che promette più di un colpo di scena.