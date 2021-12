Eletti i futuri vertici del Rotary Sassuolo

Nei giorni scorsi, il Rotary Club di Sassuolo ha eletto il presidente per l’annata 2023-24: all’unanimità è stato nominato Felice Di Palma, Dirigente Medico Ortopedico presso la AUSL di Modena Area Sud (Vignola e Pavullo). Nella stessa serata, il Presidente Incoming, il cardiologo Francesco Melandri, ha presentato il suo consiglio direttivo, che entrerà in carica il 1 luglio prossimo. Vice presidenti saranno Massimiliano Ghidoni e Simone Ricci. Segretario sarà Elena Magarotto, prefetto sarà Giulia Tabanelli e come tesoriere viene confermata Mirca Marcelloni. Past president sarà Francesco Mancini e president Incoming Felice di Palma. Per l’annata in corso, invece, uno dei service di punta è la consegna di borse di studio ai migliori studenti delle scuole medie sassolesi, che si formalizzerà nei prossimi mesi.

Nella foto, da sinistra: Francesco Melandri (presidente 2022-23), Francesco Mancini (presidente in carica) e Felice Di Palma (presidente 2023-24)