Sassuolo accende il natale: gli appuntamenti del weekend

Primo weekend natalizio, domani e domenica, dopo l’accensione ufficiale delle luminarie natalizie in piazza Garibaldi e l’apertura del Villaggio di Babbo Natale in piazzetta di via del Pretorio.

Domani, sabato 11 dicembre, Babbo Natale aspetta tutti i più piccoli nel suo villaggio, per fare loro gli auguri e ricevere la loro letterina, dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 18,30.

La pista del ghiaccio, invece, aspetta tutti dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e al pomeriggio dalle 15 alle 22 in piazzale Della Rosa.

Il pomeriggio, lungo le vie e le piazze del centro storico, si potrà assistere allo spettacolo di luci danzanti.

Domenica 12 dicembre, invece, la pista del ghiaccio sarà aperta sempre in piazzale Della Rosa dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e al pomeriggio dalle 15 alle 20,30; mentre Babbo Natale aspetterà i bambini nel suo villaggio nei consueti orari.

Al pomeriggio, nelle vie e nelle piazze del centro storico, lo spettacolo del centro la “Mascotte Parade”.