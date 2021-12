Nell’ultimo anno, l’emporio della solidarietà Il Melograno ha aiutato una media mensile di più di 250 famiglie, questo è stato possibile grazie alla generosità delle persone che lo sostengono.

Come puoi continuare ad aiutarlo?

A Natale, regala una spesa sospesa

Scegli un gesto solidale, regalando una SPESA SOSPESA per l’Emporio Il Melograno.

Puoi scegliere di donare la cifra che preferisci:

20 euro > Regala una spesa sospesa per un nucleo famigliare di 1 persona

50 euro > Regala una spesa sospesa per un nucleo famigliare di 3 persone

100 euro > Regala una spesa sospesa per un nucleo famigliare di 5 persone

Riceverai i ringraziamenti dell’Emporio e un cartoncino digitale che potrai personalizzare e regalare a chi vuoi

Come donare:

1. Compila il modulo che trovi qui: https://forms.gle/m5kThc3eqMf3Mhdp6.

2. Effettua la tua donazione sul conto IBAN IT24C0707267012083020113202 intestato ad Associazione Il Melograno ODV, indicando nella causale: donazione per spesa sospesa (le donazioni sono deducibili/detraibili)

3. Sarai contattato per ricevere il cartoncino digitale e per ringraziarti!

Maggiori informazioni sulle attività dell’emporio Il Melograno su www.emporiomelograno.it