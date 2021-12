Comitato NO Bretella: “Il polo logistico intermodale di Cittanova reso inattuabile dal progetto esecutivo della Bretella autostradale Campogalliano Sassuolo”

“Forse non tutti sanno che il polo logistico intermodale di Cittanova, fondamentale per garantire il trasporto delle merci a lunga distanza con il ferro, la soluzione più conveniente ed efficiente per i trasporti internazionali delle merci dice l’Unione Europea, oggetto nel 2014 di un apposito accordo territoriale fra i comuni di Modena e Campogalliano e la Provincia di Modena, non potrà più essere realizzato. La pubblicizzazione del Progetto esecutivo della nuova Bretella autostradale lo rivela”.

“Il progetto della bretellina autostradale a pagamento, prevista a collegare la tangenziale di Modena alla Bretella Campogalliano Sassuolo, occupa l’area adiacente alla ferrovia, essenziale alla intermodalità del polo logistico, del tutto ignorando il tracciato alternativo considerato dall’accordo del 2014.

I dettagli sono puntualmente spiegati nella lettera aperta, a cui sono allegati i cartogrammi rispettivamente della soluzione considerata dall’accordo territoriale (1), e dell’effetto dell’invasione da parte del tracciato della Bretellina e della barriera per la riscossione tariffale (2).

Un grave colpo alla competitività dei sistemi industriali di Modena e Reggio Emilia e un arretramento per la sfida della mobilità sostenibile, dei cambiamenti climatici. Una sconfitta per la politica di adeguamento della logistica delle merci agli obiettivi strategici della Commissione Europea e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che prevede di rinforzare essenzialmente il trasporto delle merci a lunga distanza su ferro e su nave.

Siamo convinti che gli imprenditori ed i lavoratori e le loro associazioni non siano a conoscenza di questa situazione, perché solo superficialmente si sta parlando della Bretella da molto tempo, in verità non ci sono mai stati veri momenti di approfondimento dei tracciati e dei problemi ambientali e viabilistici che producono e di quelli che non risolvono. Occorre aprire un vero confronto pubblico sul tema, partendo dalla presentazione pubblica del progetto esecutivo della Bretella e delle modalità con cui la si intende realizzare e di come si pensi, in alternativa, di valutare proposte trasportistiche viabilistiche alternative più economiche, efficienti e meno impattanti e di come si intenda risolvere il problema-opportunità strategico della Intermodalità per i nostri distretti industriali”.

Per il Comitato No Bretella-Sì Mobilità Sostenibile, Legambiente Modena, Sassuolo, Formigine, WWF Emilia centrale, Italia Nostra Modena, Lega Difesa Ecologica Modena, FIAB Modena, ISDE-Medici per l’ambiente Modena, Comitato Salute Ambientale Campogalliano, Associazione Liberamente Cittadino Formigine, Associazione Agricoltura Ambiente Bagno-Rubiera, Comitato cittadini impattati dalla Bretella, Coordinamento cispadano No autostrada Sì a strada a scorrimento veloce, Rete sociale Modena.