Novi di Modena, dal Comune un aiuto alle piccole imprese e ai negozi di vicinato

Il Comune ha confermato anche per il 2022 il bando a favore delle micro/piccole imprese e negozi di vicinato del territorio che non hanno potuto beneficiare, per diversi motivi, dei contributi regionali previsti dal “Bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012”.

L’obiettivo è quello di sostenere chi non ha ricevuto contributi dalla regione, in modo che tutte le attività del territorio abbiano la possibilità di investire e svilupparsi allo stesso modo. Promuovendo e potenziando inoltre le aree limitrofe ai centri storici, nelle quali sono presenti negozi e piccole imprese commerciali.

Per tutte le informazioni, requisiti di partecipazione, modalità di presentazione della domanda vai al sito comunale:https://www.comune.novi.mo.it